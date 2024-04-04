Персональні дані військовозобов’язаних українців зберігатимуть за кордоном

ЦВК, Податкова та Міграційна служба передадуть Міноборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років – набув сили закон.

4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Метою Реєстру відтепер буде також й ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку. Він буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Отже, нова редакція статті 13 закону про Реєстр визначає, що для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Міністерству оборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Якщо раніше закон передбачав, що передача даних до Реєстру здійснюється лише ЦВК та лише одноразово, то тепер ці відомості зможуть оновлювати постійно. При цьому дані стосовно громадян, які не є військовозобов’язаними, призовниками чи резервістами мають згодом знищуватися.

Дані про громадян у Реєстрі будуть постійно актуалізуватися шляхом автоматичного обміну з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних різноманітних державних органів: Податкової, Міносвіти, МВС, Мінюст, Пенсійний фонд тощо.

Тобто, якщо стосовно громадянина змінюються якісь дані – він отримує освіту, посвідчення водія, змінює роботу, виїжджає за кордон – це все буде відображатися у Реєстрі.

Крім того, Реєстр здійснює отримання даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з Єдиним державним демографічним реєстром для верифікації інформації про фізичну особу, внесення до Реєстру унікального номеру запису в Демографічному реєстрі (УНЗР – це цифровий, незмінний ідентифікатор людини, який допомагає швидко та достовірно встановити особу, є незмінним протягом усього життя громадянина. А присвоюється при оформленні одного із біометричних документів, чи то ID-картка, чи то паспорт громадянина України для виїзду за кордон).

Дані Реєстру про громадян будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США. В свою чергу, як вказало Міноборони, новий закон дозволить розміщувати дані у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Відповідні зміни новий закон передбачає у Законі «Про хмарні послуги», законах «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про оборону України» «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до нього потраплять персональні дані про дату і місце народження, номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, відомості про батьків – за згодою військовозобов’язаного; реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про громадянство, відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя особи; відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відомості про освіту та спеціальність, відомості про досвід роботи за спеціальністю, про результати медичних оглядів, відомості про володіння іноземними мовами, про дозвіл на зберігання та носіння зброї, про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки, реквізити посвідчення водія та багато чого іншого.

Автор: Наталя Мамченко

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