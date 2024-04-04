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Конкурс до ВАКС: на 25 посад претендує 238 кандидатів

11:44, 4 квітня 2024
До ВАКС Комісія отримала 153 пакети документів, а до Апеляційної палати ВАКС було подано 85 пакетів документів.
Конкурс до ВАКС: на 25 посад претендує 238 кандидатів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України опублікувала статистичні дані конкурсу до Вищого антикорупційного суду.

У Комісії нагадали, що 30 березня було завершено прийняття документів для участі в конкурсі до ВАКС.

Загалом ВККС отримала документи 238 кандидатів, що виявили бажання взяти участь у конкурсі.

До Вищого антикорупційного суду Комісія отримала 153 пакети документів, а до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду було подано 85 пакетів документів.

«Ми отримали велику кількість заяв на участь, таким чином маємо більше 10 кандидатів на посаду в першу інстанцію Вищого антикорупційного суду та більше 8 кандидатів на одну вакантну посаду в Апеляційній палаті ВАКС. Це дає нам гарний старт для проведення конкурсу на високому рівні, в якому буде можливість відібрати професійних та незалежних кандидатів до Вищого антикорупційного суду», - зазначив член Комісії, голова робочої групи щодо організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС Олег Коліуш.

 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», члени ВККС та судді ВАКС в ексклюзивному коментарі виданню розповіли, чого слід очікувати від конкурсу та як кандидатам слід готуватися до участі у конкурсі, щоб перемогти.

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