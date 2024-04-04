У Латвії арештували нетверезого фанатика путіна та російських злочинів

Державна поліція Латвії розпочала кримінальну справу через публічне прославляння воєнних злочинів та кремлівського диктатора володимира путіна, яке вчинив у центрі Риги молодий чоловік 2002 року народження.
За інформацією з Delfi, інцидент стався 28 березня в Старій Ризі, де п'яний чоловік голосно висловлював прославлення путіна та воєнну агресію, привертаючи увагу перехожих та поліції.
Після отримання повідомлення про інцидент, правоохоронці затримали молодого чоловіка і помістили його в ізолятор тимчасового утримання. Наступного дня він був визнаний підозрюваним, і суд за зверненням поліції застосував до нього запобіжний захід - арешт.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 74.1 Кримінального закону, яка передбачає покарання за публічне прославлення або виправдання воєнних злочинів. Поліція наголошує, що будь-яка агітація в цьому напрямку буде суворо покарана.
Цей випадок став частиною широкого реагування на акти підтримки агресивної зовнішньої політики росії. З вересня минулого року Служба державної безпеки Латвії порушила 40 кримінальних справ у зв'язку з такою діяльністю.
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