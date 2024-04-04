Конгресвумен українського походження Спартц не підтримає пакет з допомогою для Києва — ЗМІ

За словами Вікторія Спартц, вона розуміє важливість битви з рф, але вона хоче чіткішої позиції і стратегії від адміністрації Джо Байдена.

Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц не буде голосувати за запропонований пакет допомоги Києву у розмірі $60 млрд. Вона хоче, щоб президент США Джо Байден надав більш чітку стратегію щодо участі США у війні, передає The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що республіканка з Індіани заявила, що не підтримує нещодавно ухвалений Сенатом пакет, який включає $60 млрд. на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

У низці інтерв'ю Спартц заявила, що хоче від Байдена більш чіткої стратегії щодо участі США у війні і більш пильного контролю за тим, як витрачається допомога. Вона також хоче, щоб будь-яка допомога, яка надсилається Україні, пропонувалася у вигляді кредиту, і щоб адміністрація приділяла більше уваги питанням, які знаходяться ближче до дому.

«Я розумію важливість цієї битви і наслідки, якщо Росія переможе, але я також не дуже наївна. Якщо у нас не буде належного нагляду, ми не досягнемо наших цілей», – сказала вона.

Також Спартц додала, що виборці в передмісті Індіанаполіса, де вона проживає, виступають проти допомоги Україні з тих же причин, що і в загальнонаціональному масштабі, віддзеркалюючи тиск на чинних республіканців.

Нагадаємо, Вікторія Спартц родом з України. Її 95-річна бабуся загинула через кілька місяців після того, як у її квартиру прилетіла ракета. Як зізналася сама конгресвумен, це був великий стрес для неї.

Раніше ми писали, що у Конгресі США можуть відкласти на кілька тижнів голосування законопроєкту про допомогу Україні.

Натомість у Білому домі заявили, що Майку Джонсону необхідно винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом – замість внесення інших пропозицій.

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