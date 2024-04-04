Практика судів
  1. В Україні

СБУ затримала ще одного «крота» в ЗСУ, який коригував удари рф по Донеччині

13:30, 4 квітня 2024
Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону.
СБУ затримала ще одного «крота» в ЗСУ, який коригував удари рф по Донеччині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України затримала ще одного російського інформатора, який коригував ракетно-дронові удари рф по Донеччині. Про це повідомляє СБУ.

Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону.

Зловмисник передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд. Передусім агресора цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії.

Для того, щоб замаскувати підривну діяльність, «кріт» працював на фсб через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до рф.

«Для переїзду в росію він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора.

На території рф він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником фсб Сергієм Карнауховим. Саме йому батько фігуранта «зливав» розвіддані про Сили оборони, одержані від сина. Карнаухов передавав ці відомості своєму куратору з фсб», — розповіли в СБУ.

Встановлено, що загарбники використовували розвідувальну інформацію для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ.

Під час обшуку за місцем перебування затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації координат і наявного озброєння Сил оборони та відправки «звітів» до фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Крім того вирішується питання щодо повідомлення про заочну підозру батьку затриманого та притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Захист прав власності: ТОВ та їх учасники відтепер можуть перевести облік часток з ЄДРПОУ до облікової системи часток Національного депозитарію України

В Україні запрацювала нова облікова система часток товариств – метою такого обліку є фіксація фактів набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки та захист права власності на частку від його несанкціонованої втрати.

В Україні створять «клуб білого бізнесу», для якого спростять стосунки з податковою – Комітет схвалив законопроект

Якщо підприємець відповідатиме критерію по рівню сплати податків і рівню заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним проводитися не буде.

Врегулювати фільтрацію контенту в Telegram можна за прикладом Facebook – за допомогою громадських організацій

Перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні – чи можна запровадити регулювання Telegram за тим же принципом.

Персональні дані військовозобов’язаних українців зберігатимуть за кордоном

ЦВК, Податкова та Міграційна служба передадуть Міноборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років – набув сили закон.

Верховний Суд скасував ухвалу про роз’яснення судового рішення щодо строку дії заходів забезпечення позову

Особливості роз’яснення судового рішення та деякі аспекти дії в часі ухвали про забезпечення позову – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду