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СБУ задержала еще одного «крота» в ВСУ, корректировавшем удары рф по Донецкой области

13:30, 4 апреля 2024
Фигурантом оказался контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцирующийся на территории восточного региона.
СБУ задержала еще одного «крота» в ВСУ, корректировавшем удары рф по Донецкой области
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Служба безопасности Украины задержала еще одного российского информатора, корректировавшего ракетно-дроновые удары рф по Донецкой области. Об этом сообщает СБУ.

Фигурантом оказался контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцирующийся на территории восточного региона.

Злоумышленник передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений. Прежде всего, агрессора интересовали геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и расположения тяжелого вооружения ВСУ, в том числе танков и ствольной артиллерии.

Для того, чтобы замаскировать подрывную деятельность, «крот» работал на фсб через своего отца, который в августе 2023 года выехал в рф

«Для переезда в россию он, как многодетный мужчина, пересек границу в направлении Евросоюза, а оттуда переправился в страну-агрессор.

На территории рф он установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником фсб Сергеем Карнауховым. Именно ему отец фигуранта «сливал» разведданные о Силах обороны, полученные от сына. Карнаухов передавал эти сведения своему куратору из фсб», — рассказали в СБУ.

Установлено, что захватчики использовали разведывательную информацию для подготовки прицельных воздушных атак по пунктам дислокации украинских войск.

Во время обыска по месту нахождения задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и имеющегося вооружения Сил обороны и отправки «отчетов» в фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, решается вопрос о сообщении о заочном подозрении отцу задержанного и привлечении его к ответственности за преступления против Украины.

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