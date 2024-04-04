ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику Офиса Президента Артему Шилу

Экс-советника Офиса Президента Артема Шила заключили под стражу с залогом 30 млн грн.

Фото: bihus.info

В четверг, 4 апреля, следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога для бывшего советника Офиса Президента Украины – руководителя организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Срок действия меры пресечения – до 31 мая 2024 года включительно. В случае внесения залога на личность будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

В САП не называют фамилию бывшего советника Офиса Президента Украины, но, по данным СМИ, речь идет об Артеме Шило.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную группу на АО «Укрзализныця» во главе с бывшим советником Офиса Президента, завладевшей 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.

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