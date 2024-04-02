Завладение почти 95 млн грн Укрзализныци: разоблачена организованная группа во главе с экс-советником Офиса Президента

Разоблачили организованную группу, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов для «Укрзализныци».

Фото: НАБУ

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НАБУ и САП разоблачили организованную группу на АО «Укрзализныця» во главе с бывшим советником Офиса Президента, завладевшей 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.

По данным издания «Слово и дело», речь идет о бывшем внештатном советнике ОП Артеме Шило.

Следствие установило, что в течение июня – декабря 2022 года лидер группы через подконтрольных должностных лиц АО «Укрзализныця» обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.

Эта компания, по данным САП и НАБУ, снабжала товарами по завышенной стоимости. Предложения других участников тендера с более выгодными ценами отклонили с помощью письма «Об угрозах государственной безопасности».

Отмечается, что экс-советник Офиса президента проигнорировал гражданство контролера компании и его связи с рф.

Важно, что компанию-победителя контролирует гражданин Республики Беларусь, имеющий связи со страной-агрессором.

Этот победитель через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, искусственно увеличенной почти вдвое.

В результате реализации схемы на протяжении 2022-2024 годах «Укрзализныця» понесла убытки на сумму 94,7 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Как сообщается, суд наложил арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.

Правоохранители задержали организатора группы, соорганизатора и двух участников. Предварительно им квалифицируют статью 191 УКУ – присвоение и растрату чужого имущества.

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