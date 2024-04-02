Поляки возобновили блокировку движения перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев»

Протестующие в Польше перед пунктом пропуска возобновили блокировку движения для грузовиков.

Источник фото: СМИ

Перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев» затруднено движение. В Польше перед пунктом пропуска возобновили блокировку движения для грузовиков.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев» возобновилась блокировка движения для грузовиков. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд», - отметили в ГПСУ.

Раньше мы писали, что поляки временно перестали блокировать движение на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.