Поляки поновили блокування руху перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув»

Протестувальники у Польщі перед пунктом пропуску поновили блокування руху для вантажівок.

Джерело фото: ЗМІ

Перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» ускладнено рух. У Польщі перед пунктом пропуску поновили блокування руху для вантажівок.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів -Долгобичув» поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд», - зазначили у ДПСУ.

Раніше ми писали, що поляки тимчасово припинили блокувати рух на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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