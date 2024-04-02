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Дональд Трамп вніс $175 мільйонів застави у справі про шахрайство

11:40, 2 квітня 2024
Трамп вніс заставу в розмірі $175 мільйонів, щоб влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку.
Дональд Трамп вніс $175 мільйонів застави у справі про шахрайство
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Колишній президента США Дональд Трамп вніс заставу в розмірі $175 мільйонів у справі про шахрайство, щоб влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку. Про це повідомляє The Washington Post.

Так, після судового розгляду наприкінці 2023 року суддя Верховного суду Нью-Йорку Артур Енгорон у лютому 2024 році визнав Трампа, організацію Трампа, його дорослих синів і двох колишніх керівників відповідальними за використання незаконної тактики для обману ділових партнерів, щоб завищити перед ними прибутки компанії.

Генпрокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс звинуватила Трампа в тому, що він завищив свій статок у фінансових звітах банкам на $3,6 мільярда. Експрезидент вважає це звинувачення політично упередженим.

Адвокати Трампа наполягали, що для нього було «неможливо» внести апеляційну заставу в розмірі $464 мільйони, попри звернення до більш ніж 30 гарантійних компаній. Захист просив дозволити Трампу внести заставу в обсязі $100 мільйонів, поки він подає апеляцію на рішення суду.

Раніше стало відомо, що Трампу вдалося призупинити конфіскацію своїх активів у справі про шахрайство.

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