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Пішов із життя суддя Маловисківського райсуду Кіровоградської області Юрій Березій

10:29, 2 квітня 2024
Передчасно перервалося життя судді Юрія Березія.
Пішов із життя суддя Маловисківського райсуду Кіровоградської області Юрій Березій
Фото: Маловисківський районний суд Кіровоградської області
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Пішов із життя суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області Юрій Березій. Про це йдеться у повідомленні суду.

"В пам’яті працівників суду Березій Юрій Анатолійович назавжди залишиться порядною людиною, висококваліфікованим і досвідченим суддею, який віддано служив Україні. Його смерть є непоправною втратою для усієї суддівської спільноти, його рідних і близьких. Вічна пам'ять Березію Юрію Анатолійовичу, нашому колезі та другові, а його рідним – глибокі співчуття", - повідомили у суді. 

«Судово-юридична газета» також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Анатолійовича. 

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