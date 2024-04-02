Пішов із життя суддя Маловисківського райсуду Кіровоградської області Юрій Березій

Передчасно перервалося життя судді Юрія Березія.

Фото: Маловисківський районний суд Кіровоградської області

Пішов із життя суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області Юрій Березій. Про це йдеться у повідомленні суду.

"В пам’яті працівників суду Березій Юрій Анатолійович назавжди залишиться порядною людиною, висококваліфікованим і досвідченим суддею, який віддано служив Україні. Його смерть є непоправною втратою для усієї суддівської спільноти, його рідних і близьких. Вічна пам'ять Березію Юрію Анатолійовичу, нашому колезі та другові, а його рідним – глибокі співчуття", - повідомили у суді.

«Судово-юридична газета» також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Анатолійовича.