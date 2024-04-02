Ушел из жизни судья Маловисковского райсуда Кировоградской области Юрий Березий

Преждевременно прервалась жизнь судьи Юрия Березия.

Фото: Маловисковский районный суд Кировоградской области

Ушел из жизни судья Маловисковского районного суда Кировоградской области Юрий Березий. Об этом сказано в сообщении суда.

"В памяти работников суда Березий Юрий Анатольевич навсегда останется порядочным человеком, высококвалифицированным и опытным судьей, который преданно служил Украине. Его смерть является непоправимой утратой для всего судейского сообщества, его родных и близких. Вечная память Березию Юрию Анатольевичу, нашему коллеге и другу, а его родным – глубокие соболезнования", - сообщили в суде.

«Судебно-юридическая газета» также выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Анатольевича.