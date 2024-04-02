В большинстве областей Украины в первый день апреля зафиксировали температурные рекорды

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-6 градусов.

В большинстве областей Украины в понедельник, 1 апреля, зафиксировали температурные рекорды. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Вчера дневные максимумы во многих областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения», - рассказали синоптики.

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-6 градусов.

Напомним, что по данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни, в связи с перемещением атмосферного фронта с кратковременными дождями с запада на восток страны, воздушная масса с пылью из Сахары сместится восточнее за границы Украины – воздух станет чистым.

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