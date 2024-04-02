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Синоптики рассказали, когда воздушная масса с пылью из Сахары сместится за пределы Украины

07:18, 2 апреля 2024
Что обещает погода украинцам 2 апреля.
Синоптики рассказали, когда воздушная масса с пылью из Сахары сместится за пределы Украины
Источник фото: Javier García / Unsplash
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В ближайшие дни, в связи с перемещением атмосферного фронта с кратковременными дождями с запада на восток страны, воздушная масса с пылью из Сахары сместится восточнее за границы Украины – воздух станет чистым. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Во вторник, 2 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в западных областях умеренные, в большинстве северных областей небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 9-14°, на востоке и юго-востоке страны 6-11°; днем 20-25°, в Крыму до 28°, на Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей 13-18°.

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