Синоптики розповіли, коли повітряна маса з сахарським пилом зміститься за межі України

Що обіцяє погода українцям 2 квітня.

Джерело фото: Javier García / Unsplash

Найближчими днями, у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту з короткочасними дощами із заходу на схід країни, повітряна маса з сахарським пилом зміститься східніше за межі України – повітря стане чистим. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У вівторок, 2 квітня, синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень в західних областях помірні, в більшості північних областей невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 9-14°, на сході та південному сході країни 6 11°; вдень 20-25°, в Криму до 28°, на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів 13-18°.

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