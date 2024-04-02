В Израиле одобрили временный закон о запрете иностранных СМИ, угрожающих нацбезопасности

Под угрозой закрытия редакция телекомпании Al Jazeera.

В Израиле парламент одобрил временный закон, дающий право закрывать на 45 дней иностранные СМИ, которые могут угрожать национальной безопасности. В частности, под угрозой закрытия редакция телекомпании Al Jazeera. Об этом сообщает The Times of Israel.

Закон был принят 71 голосом против 10.

Следовательно, премьер-министр и министр связи получили временные полномочия закрывать иностранные СМИ и конфисковать их оборудование, если по информации службы безопасности они представляют угрозу нацбезопасности страны. Такие предписания действительны в течение 45 дней, но могут быть продлены на следующие 45-дневные периоды.

Согласно положениям закона любой приказ о закрытии иностранного новостного канала должен быть передан в течение 24 часов на рассмотрение председателя окружного суда, который должен в течение трех дней решить, следует ли изменять или сокращать срок действия приказа.

Сам закон был принят как временный и утратит силу 31 июля или раньше, если правительство отменит чрезвычайную ситуацию, объявленную в стране.

Министр связи Израиля Шлома Кархи, выступавший за принятие этого закона, сразу после голосования заявил, что новостной канал Al Jazeera, финансируемый Катаром, будет закрыт «в ближайшие дни», и подчеркнул, что «свободы слова для рупоров ХАМАСа в Израиле не будет».

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