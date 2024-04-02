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В Ізраїлі схвалили тимчасовий закон про заборону іноземних ЗМІ, які загрожують нацбезпеці

11:23, 2 квітня 2024
Під загрозою закриття редакція телекомпанії Al Jazeera.
В Ізраїлі схвалили тимчасовий закон про заборону іноземних ЗМІ, які загрожують нацбезпеці
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В Ізраїлі парламент схвалив тимчасовий закон, який надає право закривати на 45 днів іноземні ЗМІ, які можуть загрожувати національній безпеці. Зокрема, під загрозою закриття редакція телекомпанії Al Jazeera. Про це повідомляє The Times of Israel.

Закон був прийнятий 71 голосом проти 10.

Відтак, прем'єр-міністр та міністр зв'язку отримали тимчасові повноваження закривати іноземні ЗМІ та конфіскувати їхнє обладнання, якщо за інформацією служби безпеки вони становлять загрозу нацбезпеці країни. Такі розпорядження дійсні протягом 45 днів, але можуть бути продовжені на наступні 45-денні періоди.

Згідно з положеннями закону, будь-який наказ про закриття іноземного новинного каналу має бути переданий протягом 24 годин на розгляд голови окружного суду, який повинен протягом трьох днів вирішити, чи варто змінювати або скорочувати термін дії наказу.

Сам закон був прийнятий як тимчасовий і втратить чинність 31 липня або раніше, якщо уряд скасує надзвичайну ситуацію, оголошену в країні.

Міністр зв’язку Ізраїлю Шлома Кархі, який виступав за ухвалення цього закону, одразу після голосування заявив, що канал новин Al Jazeera, який фінансується Катаром, буде закрито «найближчими днями», та наголосив, що «свободи слова для рупорів ХАМАСу в Ізраїлі не буде».

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