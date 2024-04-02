Як довго триватимуть обстріли енергетики: в ГУР дали відповідь

Цієї весни росія збирається здійснити кілька масштабних атак по українській енергетиці. Проте її запаси ракет виснажуються, тому рф знову буде потрібна пауза для накопичення. Про це повідомив представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький виданню РБК.
За оцінкою ГУР, у рф залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю понад 350 кілометрів. Тенденція така, що рф прагне тримати свої запаси ракет на рівні не менше 900 одиниць. Коли запаси підходять до 900 одиниць – у масованих ударах робиться пауза.
Скібіцький зазначив, що скоріш за все ще буде 2-3 масовані обстріли, а потім пауза.
«росія, за нашими даними, в квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «шахедів». Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись», - пояснив він.
Зазначимо, що у березні рф відновила обстріли енергетики України. Внаслідок комбінованих атак люди знову пережили блекаут, зокрема жителі Харкова та області.
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