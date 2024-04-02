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Як довго триватимуть обстріли енергетики: в ГУР дали відповідь

14:05, 2 квітня 2024
За даними розвідки, рф планує навесні ще кілька масованих ударів по енергетичних об'єктах.
Як довго триватимуть обстріли енергетики: в ГУР дали відповідь
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Цієї весни росія збирається здійснити кілька масштабних атак по українській енергетиці. Проте її запаси ракет виснажуються, тому рф знову буде потрібна пауза для накопичення. Про це повідомив представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький виданню РБК.

За оцінкою ГУР, у рф залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю понад 350 кілометрів. Тенденція така, що рф  прагне тримати свої запаси ракет на рівні не менше 900 одиниць. Коли запаси підходять до 900 одиниць – у масованих ударах робиться пауза.

Скібіцький зазначив, що скоріш за все ще буде 2-3 масовані обстріли, а потім пауза. 

«росія, за нашими даними, в квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «шахедів». Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись», - пояснив він.

Зазначимо, що у березні рф відновила обстріли енергетики України. Внаслідок комбінованих атак люди знову пережили блекаут, зокрема жителі Харкова та області.

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