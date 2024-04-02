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Как долго будут продолжаться обстрелы энергетики: в ГУР ответили

14:05, 2 апреля 2024
По данным разведки, рф планирует весной еще несколько массированных ударов по энергетическим объектам.
Как долго будут продолжаться обстрелы энергетики: в ГУР ответили
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Этой весной россия собирается совершить несколько масштабных атак по украинской энергетике. Однако ее запасы ракет истощаются, поэтому рф снова потребуется пауза для накопления. Об этом сообщил представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий изданию РБК.

По оценке ГУР, в рф остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Тенденция такова, что рф стремится держать свои запасы ракет на уровне не менее 900 единиц. Когда запасы подходят к 900 единицам – в массированных ударах делается пауза.

Скибицкий отметил, что, скорее всего, будет 2-3 массированных обстрела, а затем пауза.

«рф, по нашим данным, в апреле планирует произвести около 40 ракет Х-101. Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 – именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и «шахедов». Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться», – пояснил он.

Отметим, что в марте россия возобновила обстрелы энергетики Украины. В результате комбинированных атак люди снова пережили блекаут, в частности жители Харькова и области.

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