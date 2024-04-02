Как долго будут продолжаться обстрелы энергетики: в ГУР ответили

Этой весной россия собирается совершить несколько масштабных атак по украинской энергетике. Однако ее запасы ракет истощаются, поэтому рф снова потребуется пауза для накопления. Об этом сообщил представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий изданию РБК.
По оценке ГУР, в рф остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Тенденция такова, что рф стремится держать свои запасы ракет на уровне не менее 900 единиц. Когда запасы подходят к 900 единицам – в массированных ударах делается пауза.
Скибицкий отметил, что, скорее всего, будет 2-3 массированных обстрела, а затем пауза.
«рф, по нашим данным, в апреле планирует произвести около 40 ракет Х-101. Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 – именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и «шахедов». Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться», – пояснил он.
Отметим, что в марте россия возобновила обстрелы энергетики Украины. В результате комбинированных атак люди снова пережили блекаут, в частности жители Харькова и области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.