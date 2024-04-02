ВС оставил в силе приговор, которым лицо было осуждено за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, совершенное из-за несогласия с действиями сотрудников СИЗО

Осужденный утверждал, что был вынужден привлечь внимание к нарушениям, которые, по его мнению, допустил суд при рассмотрении другого уголовного производства в отношении него, а также неправомерных действий работников следственного изолятора.

Верховный Суд оставил в силе обвинительный приговор, которым лицо было осуждено за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное по мотивам несогласия с действиями сотрудников СИЗО, в котором она содержалась под стражей.

Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности нарушает нормальный ритм жизни, вносит элементы дезорганизации в функционирование предприятий, учреждений и организаций, способно дестабилизировать или парализовать жизнедеятельность целых населенных пунктов, отвлекает определенные силы и средства от выполнения их обязанностей, приводит к ограничению прав и свобод людей и т.п. Распространение таких ложных сведений создает обстановку всеобщего страха и неуверенности, вызывает недоверие к органам власти, может породить панику, а тем самым нарушает безопасность общества.

Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

По этому делу по приговору местного суда, оставленному без изменения апелляционным судом, лицо признано виновным в том, что оно, находясь в следственном изоляторе, дважды позвонило по телефону диспетчеру спецлинии «102» Национальной полиции Украины и анонимно сообщило заведомо неправдивую информацию о подготовке взрывов, а именно заминирование зданий аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала, что угрожало общественной безопасности (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

В кассационной жалобе осужденный утверждал, что, совершая уголовное правонарушение, он был вынужден привлечь внимание к нарушениям, которые, по его мнению, допустил суд при рассмотрении другого уголовного производства по нему, а также неправомерных действий работников следственного изолятора. Учитывая это, он считал, что ответственность за его действия должны нести другие лица, фактически подстрекавшие его к этому поступку. Защитник указывал, что его подзащитный во время совершения уголовного преступления действовал в состоянии крайней необходимости.

В уголовном производстве суды первой и апелляционной инстанций установили, что при совершении лицом противоправных действий не было ни одного из определенных законодателем условий, при которых крайняя необходимость является правомерной.

В то же время из фактических обстоятельств этого уголовного производства следовало, что лицо, сообщая диспетчеру спецлинии о подготовке взрывов в другом населенном пункте, во время телефонного разговора отказалось представиться и указать место своего пребывания, а также отметило необходимость передачи ему определенной суммы денег как условие во избежание негативных последствий. Такие действия лица явно не могли изменить или прекратить наличие конкретных обстоятельств или действий других лиц, которые виновное лицо расценило как нарушение его прав.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 14.03.2024 по делу № 751/3578/21 (производство № 51-3423км23) можно по ссылке.

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