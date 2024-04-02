На что обращает внимание налоговая при проведении фактических проверок торговцев: разъяснение

В фокусе внимания ГНС — легализация трудовых отношений, противодействие незаконной хозяйственной деятельности, контроль за выдачей субъектом расчетных документов и другое.

Государственная налоговая служба сообщает, на что обращает внимание при проведении фактических проверок торговцев.

В фокусе внимания легализация трудовых отношений и заработных плат, противодействие незаконной хозяйственной деятельности, контроль за выдачей субъектами хозяйствования соответствующих расчетных документов при проведении расчетных операций, получение субъектами соответствующих разрешительных документов на право осуществления хозяйственной деятельности.

Подразделениями налогового аудита на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.

Так, согласно представленной субъектами хозяйственной деятельности отчетности установлено получение ими доходов от осуществления хозяйственной деятельности. В то же время у указанных субъектов хозяйствования отсутствуют должным образом зарегистрированные регистраторы расчетных операций/программные регистраторы расчетных операций (далее – РРО/ПРРО).

По результатам проведенного анализа хозяйственной деятельности аптек в одном из регионов выявлены факты, свидетельствующие о возможных нарушениях законодательства в части проведения расчетов.

Фактической проверкой подтверждены факты осуществления расчетов без применения должным образом зарегистрированного РРО/ПРРО, а также не ведение в установленном порядке учета товарных запасов.

Вместе с тем, во время проведения проверки не были предоставлены в полном объеме документы, относящиеся к предмету проверки.

По результатам фактической проверки зафиксировано нарушение на общую сумму 7,2 млн. гривен.

ГНС в очередной раз отмечает, что соблюдение требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» при осуществлении торговой деятельности, а также официальное оформление трудовых отношений с наемными работниками – это положительная репутация налогоплательщика и гарантированное избегание штрафных (финансовых) ) санкций.

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