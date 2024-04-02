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На що звертає увагу податкова при проведенні фактичних перевірок торговців: роз’яснення

10:11, 2 квітня 2024
У фокусі уваги ДПС — легалізація трудових відносин, протидія незаконній господарській діяльності, контроль за видачею суб’єктом господарювання розрахункових документів та інше.
На що звертає увагу податкова при проведенні фактичних перевірок торговців: роз’яснення
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Державна податкова служба повідомляє, на що звертає увагу при проведенні фактичних перевірках торговців. 

У фокусі уваги легалізація трудових відносин і заробітних плат, протидія незаконній господарській діяльності, контроль за видачею суб`єктами господарювання відповідних розрахункових документів при проведенні розрахункових операцій, отримання суб’єктами господарювання відповідних дозвільних документів на право здійснення господарської діяльності.

Підрозділами податкового аудиту на постійній основі здійснюється моніторинг та аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Так, відповідно до поданої суб’єктами господарської діяльності звітності встановлено отримання ними доходів від здійснення господарської діяльності. Водночас, у зазначених суб’єктів господарювання відсутні належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій/програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО/ПРРО).

За результатами проведеного аналізу господарської діяльності аптек в одному з регіонів виявлені факти, що свідчать про можливі порушення законодавства в частині проведення розрахунків. 

Фактичною перевіркою підтверджено факти здійснення розрахунків без застосування належним чином зареєстрованого РРО/ПРРО, а також не ведення у встановленому порядку обліку товарних запасів.

Разом з тим під час проведення перевірки не було надано в повному обсязі документи, які належать до предмету перевірки. 

За результатами фактичної перевірки зафіксовано порушення на загальну суму 7,2 млн гривень. 

ДПС вкотре наголошує, що дотримання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» при здійсненні торгівельної діяльності, а також офіційне оформлення трудових відносин з найманими працівниками – це  позитивна репутація платника податків та гарантоване уникнення штрафних (фінансових) санкцій.

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