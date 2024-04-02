Що святкують 2 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

У цей день оголосили про повне звільнення Київщини від російських окупантів.

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У вівторок, 2 квітня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Також важливо, що саме 2 квітня оголосили про повну деокупацію Київщини від російських окупантів.

Захоплення Київщини було однією з основних цілей російської агресії, адже воно відкривало шлях до столиці.

Наприкінці лютого та на початку березня під тимчасовою окупацією опинилась значна частина півночі Київської області та передмістя на захід від столиці. Протягом березня тривали бої між українськими захисниками та окупантами, в ході яких були звільнені Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Макарів, Бородянка та інші населені пункти. Врешті 2 квітня було оголошено про повне звільнення Київщини.

Також 2 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день дитячої книжки. Свято, яке привертає увагу дітей та їхніх батьків до надзвичайно важливого заняття — читання книжок.

А ще 2 квітня День примирення. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб залучити суспільство до мирного співіснування, не приховувати образу, а намагатися з усіма примиритися.

Крім цього, сьогодні святкують Міжнародний день перевірки фактів. Мета цього дня — залучити суспільство до розвитку критичного мислення, підвищити поінформованність про існування брехливої інформації.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Тита Чудотворця.

Ще цього дня:

1905 - Офіційно відкрито Сімплонський тунель (20 км) під Альпами, що з’єднав Швейцарію та Італію;

1912 - Лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли;

1967 - У день народження казкаря Ганса Християна Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги;

1968 - У районі Зейтун, на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії;

1978 - На американському телеканалі CBS розпочався показ серіалу "Даллас", який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років;

1982 - Аргентинський десант висадився на Фолклендських островах. Початок Фолклендської війни;

1989 - Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави;

2007 - Віктор Ющенко підписав указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.

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