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рф має багато бомб, здатних «скласти» багатоповерхівку, — Повітряні сили

09:18, 2 квітня 2024
рф використовує такі бомби, щоб виснажити українську ППО, — заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш.
рф має багато бомб, здатних «скласти» багатоповерхівку, — Повітряні сили
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рф має дуже багато бомб вагою 1500 кг, які здатні повністю руйнувати житлові багатоповерхові будинки. Про це заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, країна-агресор використовує такі бомби, щоб виснажити українську ППО.

Як зазначив Євлаш, основною задачею Сил оборони є боротьба з носіями таких бомб - винищувачами Су-34 та Су-35. Це непроста задача, проте українські військові можуть виконувати такі складні задачі. Він додав, що для цього Україні потрібно більше сучасних західних систем.

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