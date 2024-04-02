рф має багато бомб, здатних «скласти» багатоповерхівку, — Повітряні сили

рф має дуже багато бомб вагою 1500 кг, які здатні повністю руйнувати житлові багатоповерхові будинки. Про це заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
За його словами, країна-агресор використовує такі бомби, щоб виснажити українську ППО.
Як зазначив Євлаш, основною задачею Сил оборони є боротьба з носіями таких бомб - винищувачами Су-34 та Су-35. Це непроста задача, проте українські військові можуть виконувати такі складні задачі. Він додав, що для цього Україні потрібно більше сучасних західних систем.
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