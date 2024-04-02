рф має багато бомб, здатних «скласти» багатоповерхівку, — Повітряні сили

рф використовує такі бомби, щоб виснажити українську ППО, — заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш.

рф має дуже багато бомб вагою 1500 кг, які здатні повністю руйнувати житлові багатоповерхові будинки. Про це заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, країна-агресор використовує такі бомби, щоб виснажити українську ППО.

Як зазначив Євлаш, основною задачею Сил оборони є боротьба з носіями таких бомб - винищувачами Су-34 та Су-35. Це непроста задача, проте українські військові можуть виконувати такі складні задачі. Він додав, що для цього Україні потрібно більше сучасних західних систем.

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