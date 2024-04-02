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На Кіровоградщині під час шахедної атаки є пошкодження енергетичного об'єкта

08:39, 2 квітня 2024
9 з 10 дронів були знищені силами протиповітряної оборони.
На Кіровоградщині під час шахедної атаки є пошкодження енергетичного об'єкта
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Вночі рф знову запустила по Україні шахеди. Сили протиповітряної оборони збили 9 із 10 ударних безпілотників. 

За інформацією Сил оборони півдня, вночі під атакою була Дніпропетровська та Кіровоградська області. Під прицілом була енергетична інфраструктура.

На Кіровоградщині під час атаки був пошкоджений о об'єкт енергетичної інфраструктури.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пошкоджено пожежну частину.

"Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина.", - повідомив Лисак.

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