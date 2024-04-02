На Кировоградщине во время шахедной атаки поврежден энергетический объект

9 из 10 дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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Ночью рф снова запустила по Украине шахеды. Силы противовоздушной обороны сбили 9 из 10 ударных беспилотников.

По информации Сил обороны юга, ночью под атакой находились Днепропетровская и Кировоградская области. Под прицелом была энергетическая инфраструктура.

В Кировоградской области во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре повреждена пожарная часть.

"Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно погасили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть", - сообщил Лысак.

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