Для работы с ChatGPT больше не требуется аккаунт: подробности

OpenAI начала предоставлять доступ к чат-боту с искусственным интеллектом без необходимости создавать аккаунт.

Компания OpenAI позволит использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT без создания учетной записи. Теперь для работы с нейросетью нужно только зайти на официальный сайт chat.openai.com. Об этом сообщает компания.

OpenAI объявила, что начала предоставлять доступ к ChatGPT без необходимости создавать аккаунт в сервисе. Нововведения будут внедряться «постепенно» для пользователей из 185 стран.

Изменения политики использования относятся только к ChatGPT и не коснутся других продуктов OpenAI.

У пользователей без учетной записи останется возможность отказаться от использования их запросов для обучения искусственному интеллекту.

Кроме того, компания вводит «дополнительные меры безопасности», предусматривающие блокировку ответов чат-бота о «широком» круге тем.

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