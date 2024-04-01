Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Для работы с ChatGPT больше не требуется аккаунт: подробности

21:36, 1 апреля 2024
OpenAI начала предоставлять доступ к чат-боту с искусственным интеллектом без необходимости создавать аккаунт.
Для работы с ChatGPT больше не требуется аккаунт: подробности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания OpenAI позволит использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT без создания учетной записи. Теперь для работы с нейросетью нужно только зайти на официальный сайт chat.openai.com. Об этом сообщает компания.

OpenAI объявила, что начала предоставлять доступ к ChatGPT без необходимости создавать аккаунт в сервисе. Нововведения будут внедряться «постепенно» для пользователей из 185 стран.

Изменения политики использования относятся только к ChatGPT и не коснутся других продуктов OpenAI.

У пользователей без учетной записи останется возможность отказаться от использования их запросов для обучения искусственному интеллекту.

Кроме того, компания вводит «дополнительные меры безопасности», предусматривающие блокировку ответов чат-бота о «широком» круге тем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают запретить арестовывать недвижимое имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя

Авторы законопроекта указывают, что имеют место злоупотребления правоохранительными органами арестом имущества добросовестных приобретателей.

Выборы нового главы ВККС 1 апреля не состоялись: известна причина

Пока что нет претендентов на должность председателя Высшей квалификационной комиссии судей.

Работник аппарата суда предложил судье «обсудить» дело, но судья заподозрила провокацию

Неприятный инцидент зафиксирован в Харьковской области.

Ключевой вопрос сейчас в Европе – зачем выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей – Ярослав Юрчишин

По словам председателя Комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, ключевой вопрос сейчас, который очень часто возникает в Европе – почему они должны выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей, и это проблема.

Верховный Суд определил юрисдикцию спора об обжаловании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и разрешения на строительство

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство, поскольку считали, что требования об отмене ГУО застройки земельного участка, разрешения на выполнение строительных работ являются производными и могут быть рассмотрены гражданским судом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва