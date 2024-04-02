Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин внес изменения в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка

09:00, 2 апреля 2024
Изменения касаются предоставления отпуска отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, а также совершеннолетним родственникам ребенка, фактически осуществляющим уход за ребенком.
Кабмин внес изменения в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство постановлением от 29 марта 2024 г. №356 внесло изменения в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 июля 2021 г. №693.

Так, до изменений право на отпуск имели:

1) муж, жена которого родила ребенка;

2) отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. При подаче заявления о предоставлении отпуска он должен был предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации места жительства.

3) бабушка или дед, или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющих уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).

После изменений право на отпуск сохраняет как «официальный» муж, так и отец ребенка, не состоящий в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Однако для последнего такое право также должно подтверждаться письменным заявлением матери ребенка и свидетельством о рождении ребенка, где указана соответствующая информация об отце ребенка. При подаче письменного заявления о предоставлении отпуска такой отец должен предъявить свидетельство о рождении ребенка, в котором указана соответствующая информация об отце ребенка, и письменное заявление матери ребенка о том, что они с отцом ребенка совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Согласно изменениям бабушка или дед, или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющие уход за ребенком, мать (отец) которой является одинокой матерью (одиноким отцом), также сохраняют право на отпуск, но только на основании письменного заявления одинокой матери ( одинокого отца) ребенка.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка

Изменения касаются предоставления отпуска отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, а также совершеннолетним родственникам ребенка, фактически осуществляющим уход за ребенком.

Администрирование государственного Реестра нормативно-правовых актов передают из рук частной компании государству – но это произойдет не сразу

Администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов является частная компания – Кабмин решил передать его государству, но после того, как завершится военное положение.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк пожаловался на НАБУ в ВСП, назвав «промосковским заказом» запрос о количестве отработанного рабочего времени

Судья Верховного Суда Виктор Пророк считает запрос НАБУ относительно количества отработанных им рабочих дней «промосковским заказом» и подал жалобу в Высший совет правосудия.

Депутаты предлагают запретить арестовывать недвижимое имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя

Авторы законопроекта указывают, что имеют место злоупотребления правоохранительными органами арестом имущества добросовестных приобретателей.

Выборы нового главы ВККС 1 апреля не состоялись: известна причина

Пока что нет претендентов на должность председателя Высшей квалификационной комиссии судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду