Кабмин внес изменения в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка

Изменения касаются предоставления отпуска отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, а также совершеннолетним родственникам ребенка, фактически осуществляющим уход за ребенком.

Правительство постановлением от 29 марта 2024 г. №356 внесло изменения в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 июля 2021 г. №693.

Так, до изменений право на отпуск имели:

1) муж, жена которого родила ребенка;

2) отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. При подаче заявления о предоставлении отпуска он должен был предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации места жительства.

3) бабушка или дед, или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющих уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).

После изменений право на отпуск сохраняет как «официальный» муж, так и отец ребенка, не состоящий в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Однако для последнего такое право также должно подтверждаться письменным заявлением матери ребенка и свидетельством о рождении ребенка, где указана соответствующая информация об отце ребенка. При подаче письменного заявления о предоставлении отпуска такой отец должен предъявить свидетельство о рождении ребенка, в котором указана соответствующая информация об отце ребенка, и письменное заявление матери ребенка о том, что они с отцом ребенка совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

Согласно изменениям бабушка или дед, или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющие уход за ребенком, мать (отец) которой является одинокой матерью (одиноким отцом), также сохраняют право на отпуск, но только на основании письменного заявления одинокой матери ( одинокого отца) ребенка.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.