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Кабмін вніс зміни до Порядку надання відпустки при народженні дитини

07:45, 2 квітня 2024
Зміни стосуються надання відпустки батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, а також повнолітнім родичам дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною.
Кабмін вніс зміни до Порядку надання відпустки при народженні дитини
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Уряд постановою від 29 березня 2024 р. № 356 вніс зміни до Порядку надання відпустки при народженні дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 7 липня 2021 р. №693.

Так, до змін право на відпустку мали:

1) чоловік, дружина якого народила дитину;

2) батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Під час подання заяви про надання відпустки він повинен був пред’явити документ, необхідний для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтво про народження дитини, довідку про реєстрацію місця проживання.

3) баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Після змін право на відпустку зберігає як «офіційний» чоловік, так і батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Втім, для останнього таке право також має підтверджуватися письмовою заявою матері дитини та свідоцтвом про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини. Під час подання письмової заяви про надання відпустки такий батько повинен пред’явити свідоцтво про народження дитини, у якому зазначена відповідна інформація про батька дитини, та письмову заяву матері дитини про те, що вони з батьком дитини спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Відповідно до змін баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати (батько) якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком), також зберігають право на відпустку, але лише на підставі письмової заяви одинокої матері (одинокого батька) дитини.

Автор: Наталя Мамченко

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