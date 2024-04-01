За його словами, цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань.

У понеділок, 1 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО.

«Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік», - йдеться у заяві Глави держави.

За його словами, на зустрічі були всі наші міжнародники, міністр оборони Рустем Умєров і міжнародна команда міністерства. За його словами, цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань.

«Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі», - додав Президент.

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