4000 доларів за незаконний виїзд ухилянтів за кордон: на Волині судитимуть членів організованої групи

Двоє чоловіків за винагороду від 2 500 до 4000 доларів вносили відомості про військовозобов'язаних до системи «Шлях» як про водіїв фізособи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.

Фото: 24tv.ua

На Волині судитимуть членів організованої групи, які за грошову винагороду допомогали військовозобов'язаним незаконно виїхати за кордон. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами у складі організованої групи організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України).

За даними слідства, 22-річний та двоє 23-річних жителів Луцького району за грошову винагороду від 2 500 до 4000 доларів забезпечували внесення відомостей про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення.

У такий спосіб упродовж липня-вересня 2023 року вони зробили можливим виїзд трьох ухилянтів у країни Євросоюзу.

Один із них на наданому членами групи транспортному засобі виїхав у Румунію.

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