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4000 долларов за незаконный выезд уклонистов за границу: на Волыни будут судить членов организованной группы

08:55, 2 апреля 2024
Двое мужчин за вознаграждение от 2 500 до 4000 долларов вносили сведения о военнообязанных в систему «Шлях» как о водителях физлица-предпринимателя, имеющего лицензию на международные грузовые перевозки.
4000 долларов за незаконный выезд уклонистов за границу: на Волыни будут судить членов организованной группы
Фото: 24tv.ua
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На Волыни будут судить членов организованной группы, которые за денежное вознаграждение помогали военнообязанным незаконно уехать за границу. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, прокуроры Луцкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении тремя волынянами в составе организованной группы организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам и несанкционированному вмешательству в работу информационных систем, что привело к подделке информации. военного положения (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 УК Украины).

По данным следствия, 22-летний и двое 23-летних жителей Луцкого района за денежное вознаграждение от 2 500 до 4000 долларов обеспечивали внесение сведений о военнообязанных мужчинах в информационную систему «Шлях» как о водителях физического лица-предпринимателя, имеющего лицензию на международные грузоперевозки.

Таким образом, в течение июля-сентября 2023 года они сделали возможным выезд трех уклонистов в страны Евросоюза.

Один из них на предоставленном членами группы транспортном средстве уехал в Румынию.

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