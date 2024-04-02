Поставлял оккупантам материалы, из которых они изготовляли «зубы дракона»: в Киеве подозревают владельца предприятия

В 2022 году, после временной оккупации части территорий Запорожской области, подозреваемый перерегистрировал свое общество по законодательству рф, а сам переехал в столицу и дистанционно руководил хозяйственной деятельностью.

В Киеве сообщено о подозрении владельцу предприятия, поставлявшего оккупантам продукцию, из которой изготовляли «зубы дракона» для фортификационных сооружений врага. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Так, владельцу общества доложено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, в 2022 году, после временной оккупации части территорий Запорожской области, подозреваемый перерегистрировал свое общество по законодательству рф, а сам переехал в столицу и дистанционно руководил хозяйственной деятельностью.

В частности, в течение марта-сентября 2022 года его предприятие поставляло контрагентам песок, щебень и цемент. Из этих материалов другое общество производило железобетонные конструкции «зубы дракона», которые передавали в подразделения вооруженных сил рф для строительства фортификационных сооружений.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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