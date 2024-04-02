Практика судов
  1. В Украине

Поставлял оккупантам материалы, из которых они изготовляли «зубы дракона»: в Киеве подозревают владельца предприятия

08:18, 2 апреля 2024
В 2022 году, после временной оккупации части территорий Запорожской области, подозреваемый перерегистрировал свое общество по законодательству рф, а сам переехал в столицу и дистанционно руководил хозяйственной деятельностью.
Поставлял оккупантам материалы, из которых они изготовляли «зубы дракона»: в Киеве подозревают владельца предприятия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве сообщено о подозрении владельцу предприятия, поставлявшего оккупантам продукцию, из которой изготовляли «зубы дракона» для фортификационных сооружений врага. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Так, владельцу общества доложено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, в 2022 году, после временной оккупации части территорий Запорожской области, подозреваемый перерегистрировал свое общество по законодательству рф, а сам переехал в столицу и дистанционно руководил хозяйственной деятельностью.

В частности, в течение марта-сентября 2022 года его предприятие поставляло контрагентам песок, щебень и цемент. Из этих материалов другое общество производило железобетонные конструкции «зубы дракона», которые передавали в подразделения вооруженных сил рф для строительства фортификационных сооружений.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка

Изменения касаются предоставления отпуска отцу ребенка, не состоящему в зарегистрированном браке с матерью ребенка, а также совершеннолетним родственникам ребенка, фактически осуществляющим уход за ребенком.

Администрирование государственного Реестра нормативно-правовых актов передают из рук частной компании государству – но это произойдет не сразу

Администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов является частная компания – Кабмин решил передать его государству, но после того, как завершится военное положение.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк пожаловался на НАБУ в ВСП, назвав «промосковским заказом» запрос о количестве отработанного рабочего времени

Судья Верховного Суда Виктор Пророк считает запрос НАБУ относительно количества отработанных им рабочих дней «промосковским заказом» и подал жалобу в Высший совет правосудия.

Депутаты предлагают запретить арестовывать недвижимое имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя

Авторы законопроекта указывают, что имеют место злоупотребления правоохранительными органами арестом имущества добросовестных приобретателей.

Выборы нового главы ВККС 1 апреля не состоялись: известна причина

Пока что нет претендентов на должность председателя Высшей квалификационной комиссии судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду