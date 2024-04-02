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Постачав окупантам матеріали, з яких вони виготовляли «зуби дракона»: у Києві підозрюють власника підприємства

08:18, 2 квітня 2024
У 2022 році, після тимчасової окупації частини територій Запорізької області, підозрюваний перереєстрував своє товариство за законодавством рф, а сам переїхав до столиці та дистанційно керував господарською діяльністю.
Постачав окупантам матеріали, з яких вони виготовляли «зуби дракона»: у Києві підозрюють власника підприємства
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У Києві повідомлено про підозру власнику підприємства, який постачав окупантам продукцію, з якої виготовляли «зуби дракона» для фортифікаційних споруд ворога. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Так, власнику товариства повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у 2022 році, після тимчасової окупації частини територій Запорізької області, підозрюваний перереєстрував своє товариство за законодавством рф, а сам переїхав до столиці та дистанційно керував господарською діяльністю.

Зокрема потягом березня-вересня 2022 року його підприємство постачало контрагентам пісок, щебінь та цемент. З цих матеріалів інше товариство виготовляло залізобетонні конструкції «зуби дракона», які передавали до підрозділів збройних сил рф для будівництва фортифікаційних споруд. 

За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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