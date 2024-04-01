Незаконне одержання 613 000 грн компенсації за житло: у справі екснардепа завершено слідство

Встановлено, що попри наявність власного житла у столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватись готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі стосовно колишнього нардепа, якого підозрюють в незаконному одержанні 613 тисяч гривень компенсації за житло. Про це повідомляє САП.

Так, 1 квітня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, підозрюваного у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.

На сьогодні за дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили стороні захисту матеріали для ознайомлення.

У межах слідства встановлено, що попри наявність власного житла у столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватись готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ». У результаті з вересня 2016 по березень 2019 року він незаконно отримав понад 613 тис. грн компенсацій за винайм житла.

Як відомо, 12 лютого 2024 року колишньому нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

У САП не називають прізвища підозрюваного, однак у ЗМІ припускають, що, ймовірно, ідеться про Віталія Барвіненка, який був у Верховній Раді як безпартійний самовисуванець, а зараз очолює Одеську районну раду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.