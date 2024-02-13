Незаконно одержав 613 000 грн компенсації за житло: САП повідомила про підозру екснардепу

У САП зазначили, що попри наявність власного житла у столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватись готельним номером.

У понеділок, 12 лютого, прокурор САП повідомив про підозру народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у Києві. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП зазначають, що дії особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

«Зважаючи на те, що місцеперебування колишнього нардепа не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України», - сказано у повідомленні.

У межах слідства, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що попри наявність власного житла у столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватись готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ». У результаті з вересня 2016 по березень 2019 року він незаконно отримав понад 613 тис. грн компенсацій за винайм житла.

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