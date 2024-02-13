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  1. В Украине

Незаконно получил 613 000 грн компенсации за жилье: САП сообщила о подозрении экс-нардепу

15:51, 13 февраля 2024
В САП отметили, что, несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный депутат без законных на то оснований продолжил пользоваться гостиничным номером.
Незаконно получил 613 000 грн компенсации за жилье: САП сообщила о подозрении экс-нардепу
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В понедельник, 12 февраля, прокурор САП сообщил о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, занимающего руководящий пост в одном из районных советов, в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации по найму жилья в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП отмечают, что действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«Учитывая, что местонахождение бывшего нардепа не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины», - говорится в сообщении.

В рамках следствия, осуществляемого детективами НАБУ, установлено, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный депутат без законных на то оснований продолжил пользоваться гостиничным номером ГП «Гостиничный комплекс «Киев». В результате с сентября 2016 по март 2019 года он незаконно получил более 613 тыс. грн компенсаций по аренде жилья.

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