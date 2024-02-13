Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

  1. В Украине
  2. / Общество

Идентификация пенсионеров: что будет, если не пройти проверку

22:42, 13 февраля 2024
Такая процедура необходима во избежание злоупотреблений и возможного использования пенсионных средств другими людьми, имеющими доступ к банковской карте.
Идентификация пенсионеров: что будет, если не пройти проверку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, но в то же время имеющие справку переселенца, оформленную до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию с помощью видео, чтобы на их счет в «Ощадбанке» продолжали поступать пенсионные начисления. Об этом сообщает портал "На пенсии" со ссылкой на Пенсионный фонд.

«В случае непрохождения идентификации – пенсия будет накапливаться на расчетном счете пенсионера до момента прохождения идентификации. После прохождения – сумма пенсии будет перечисляться на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты», – уточнили в ПФУ.

Как утверждают в Фонде, такая процедура необходима во избежание злоупотреблений и возможного использования пенсионных средств другими людьми, имеющими доступ к банковской карте. Это решение отражено в Постановлении Кабмина №637, в котором предусматривается проведение физической идентификации ВПЛ, получающих пенсионные выплаты через АО Ощадбанк.

Пройти идентификацию можно уже сегодня.

Как подать заявление на проведение идентификации

Согласовать проведение идентификации можно в режиме видеоконференцсвязи через вебпортал ПФУ по ссылке.

При заполнении формы заявления нужно правильно выбрать один из способов проведения идентификации, а именно:

  • на возобновление выплаты в соответствии с п. 4 ПКМУ №162
  • на проведение физической идентификации.

Чтобы продолжать получать пенсию, таким лицам необходимо изменить способ выплат, подав соответствующее заявление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду