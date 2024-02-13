Идентификация пенсионеров: что будет, если не пройти проверку

Такая процедура необходима во избежание злоупотреблений и возможного использования пенсионных средств другими людьми, имеющими доступ к банковской карте.

Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, но в то же время имеющие справку переселенца, оформленную до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию с помощью видео, чтобы на их счет в «Ощадбанке» продолжали поступать пенсионные начисления. Об этом сообщает портал "На пенсии" со ссылкой на Пенсионный фонд.

«В случае непрохождения идентификации – пенсия будет накапливаться на расчетном счете пенсионера до момента прохождения идентификации. После прохождения – сумма пенсии будет перечисляться на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты», – уточнили в ПФУ.

Как утверждают в Фонде, такая процедура необходима во избежание злоупотреблений и возможного использования пенсионных средств другими людьми, имеющими доступ к банковской карте. Это решение отражено в Постановлении Кабмина №637, в котором предусматривается проведение физической идентификации ВПЛ, получающих пенсионные выплаты через АО Ощадбанк.

Пройти идентификацию можно уже сегодня.

Как подать заявление на проведение идентификации

Согласовать проведение идентификации можно в режиме видеоконференцсвязи через вебпортал ПФУ по ссылке.

При заполнении формы заявления нужно правильно выбрать один из способов проведения идентификации, а именно:

на возобновление выплаты в соответствии с п. 4 ПКМУ №162

на проведение физической идентификации.

Чтобы продолжать получать пенсию, таким лицам необходимо изменить способ выплат, подав соответствующее заявление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке.

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