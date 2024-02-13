Ідентифікація пенсіонерів: що буде, якщо не пройти перевірку

Пенсіонери, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях, але водночас мають довідку переселенця, оформлену до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію за допомогою відео, щоб на їхній рахунок в «Ощадбанку» продовжували надходити пенсійні нарахування. Про це повідомляє портал «На пенсії» із посиланням на Пенсійний фонд.
«У разі непроходження ідентифікації – пенсія буде накопичуватися на розрахунковому рахунку пенсіонера, до моменту проходження ідентифікації. Після проходження – сума пенсії буде перераховуватися на рахунок пенсіонера з місяця, в якому припинилося фінансування виплати», – уточнили в ПФУ.
Як стверджують у Фонді, така процедура необхідна для уникнення зловживань і можливого використання пенсійних коштів іншими людьми, які мають доступ до банківської картки. Це рішення відображено в Постанові Кабміну № 637, в якій передбачається проведення фізичної ідентифікації ВПО, які отримують пенсійні виплати через АТ “Ощадбанк”.
Пройти ідентифікацію можна вже сьогодні.
Як подати заяву на проведення ідентифікації
Погодити проведення ідентифікації можна в режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал ПФУ за посиланням.
Під час заповнення форми заяви потрібно правильно обрати один із способів проведення ідентифікації, а саме:
- на відновлення виплати відповідно до п. 4 ПКМУ № 162
- на проведення фізичної ідентифікації.
Щоб продовжувати отримувати пенсію таким особам необхідно змінити спосіб виплат, подавши відповідну заяву через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням.
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