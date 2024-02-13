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  1. В Україні

Яку електронну форму встановлено для подання заяви на повернення помилково сплачених податків: роз’яснення ДПС

22:21, 13 лютого 2024
Заява на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені з єдиного рахунка, надсилається виключно в електронній формі до територіального органу ДПС за основним місцем обліку.
Яку електронну форму встановлено для подання заяви на повернення помилково сплачених податків: роз’яснення ДПС
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Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області розповіло, яку електронну форму встановлено для подання заяви на повернення помилково сплачених податків.

Так, відповідно до розділу II Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60 зі змінами, платник податків має право на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені з єдиного рахунка, відкритого на ім'я ДПС у Казначействі.

Заява на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені з єдиного рахунка, надсилається виключно в електронній формі до територіального органу ДПС за основним місцем обліку такого платника за допомогою приватної частини Електронного кабінету (ідентифікатор форми J/F1302002).

На порталі ДПС у розділі – Е-сервіси розміщено:

У тому числі передбачено документ Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені, ідентифікатор форми J1302002 (для юридичних осіб) та F1302002 (для фізичних осіб), а також додатки до вищевказаного документа J1360102 та F1360102. 

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