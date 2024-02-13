На Київщині громаді через суд повернули два гуртожитки вартістю понад 400 млн грн

У розпорядження громади міста Вишневе повернули гуртожитки на 394 кімнати загальною площею понад 10 000 кв. м.

Прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення щодо повернення у розпорядження територіальній громаді міста Вишневе двох гуртожитків вартістю майже 400 млн грн. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Йдеться про гуртожитки на 394 кімнати загальною площею понад 10 000 кв. м, побудовані за кошти державних фондів.

Повідомляється, що господарські товариства оформили право приватної власності на майно Державного житлового фонду.

Відчуження відбулось з грубими порушеннями встановлених законодавцем гарантій для його мешканців, які десятиліттями там проживали. Нові «власники» гуртожитків, шляхом погрози виселення людей, зобов’язали їх сплачувати за житло за новим надвисоким тарифом.

Захищаючи порушені інтереси територіальної громади та населення, окружна прокуратура звернулася до суду з позовом. За результатами розгляду справи завдяки наполегливій та принциповій позиції органів прокуратури області суд витребував спірні гуртожитки з незаконного володіння та скасував реєстрацію прав на житлові будівлі за товариствами.

На даний час спірні гуртожитки повернули територіальній громаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.