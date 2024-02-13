У 2023 році сервіс OnlyFans сплатив до бюджету України майже 1,3 млн доларів, — Данило Гетманцев

Найбільшими платниками «податку на Google» у ІV кварталі 2023 року стали сім сервісів.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, завершили декларування за IV квартал 2023 року.

За його даними, 96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,513 млрд грн (30,1 млн євро та $34,4 млн). У порівнянні з ІІІ кварталом сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень.

Найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали:

GOOGLE

SONY

ETSY

APPLE

META PLATFORMS

WARGAMING GROUP

Netflix

«А для тих, хто вже традиційно стежить за сервісом OnlyFans, зазначимо, що компанія за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила $1 273,0 тис. Примітно, що міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків – 2,17 млрд гривень», – повідомив Гетманцев.

Раніше Гетманцев заявив, що відомий сервіс кіно для дорослих уникає сплати податку на Google.

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