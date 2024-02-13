Кабмін призначив заступника голови Держслужби в справах дітей та звільнив запступників очільника Мінветеранів

Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків Голови Державної служби України у справах дітей на Лілію Кравчук.

У вівторок, 13 лютого, Кабінет міністрів провів засідання, на якому розглянув низку кадрових рішень. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Призначено:

Латинського Михайла Едуардовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції.

Кравчук Лілію Віталіївну заступником Голови Державної служби України у справах дітей.

Мішина Антона Олександровича членом правління АТ “Укрзалізниця”.

Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України у справах дітей на Кравчук Лілію Віталіївну.

Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Чередніченка Володимира Анатолійовича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Звільнено:

Кашенець Світлану Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.

Токарчук Тетяну Василівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України.

Токаря Едгара Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

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