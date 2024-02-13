Кабмин назначил заместителя председателя Госслужбы по делам детей и уволил заместителей главы Минветеранов

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Лилию Кравчук.

Во вторник, 13 февраля, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрел ряд кадровых решений. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Назначено:

Латинского Михаила Эдуардовича заместителем Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по европейской интеграции.

Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.

Мишина Антона Александровича членом правления АО "Укрзализныця".

Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.

Гайдая Сергея Владимировича главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Чередниченко Владимира Анатольевича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Уволено:

Кашенец Светлану Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Токаря Эдгара Владимировича с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

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