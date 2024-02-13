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Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

  1. В Украине

Кабмин назначил заместителя председателя Госслужбы по делам детей и уволил заместителей главы Минветеранов

15:32, 13 февраля 2024
Также правительство временно возложило исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Лилию Кравчук.
Кабмин назначил заместителя председателя Госслужбы по делам детей и уволил заместителей главы Минветеранов
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Во вторник, 13 февраля, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрел ряд кадровых решений. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Назначено:

Латинского Михаила Эдуардовича заместителем Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по европейской интеграции.

Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.

Мишина Антона Александровича членом правления АО "Укрзализныця".

Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.

Гайдая Сергея Владимировича главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Чередниченко Владимира Анатольевича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Уволено:

Кашенец Светлану Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

Токаря Эдгара Владимировича с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

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