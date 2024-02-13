В Винницкой области солдат самовольно оставил воинскую часть и просил смягчить ему наказание: что решил суд

Мужчина получил пять лет заключения.

Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор, которым за самовольное оставление воинской части жителю Липовецкого района суд первой инстанции назначил пять лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В своей апелляционной жалобе обвиняемый просил суд смягчить наказание и назначить условный срок. Его же адвокат выступала за отмену приговора и оправдание ее подзащитного.

В своем выступлении прокурор возражал против удовлетворения апелляционной жалобы защитницы. Убежден, что приговор Винницкого городского суда – справедливый и законный.

Заслушав всех участников апелляционного разбирательства, коллегия судей ВАС приняла решение об оставлении его в силе.

Солдат на три дня самовольно оставил воинскую часть без уважительных причин. Телефонной связи с ним не было. Коллеги-военнослужащие обнаружили правонарушителя по месту его жительства только на третий день поисков.

Действия мужчины квалифицировали по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

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