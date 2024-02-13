Польша решила увеличить численность армии

В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 000 солдат, – министр обороны Польши.

В Польше увеличится численность армии к концу этого года. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает TVP.

Он отметил, что польская армия будет постепенно увеличиваться.

"В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 тысяч солдат. Это число будет увеличиваться ежегодно", - сказал министр обороны страны.

Также он добавил, что численность армии очень важна, но не более важна, чем оперативные возможности и потенциал гражданской обороны.

"Именно на это мы будем делать ставку", - сказал Косиняк Камыш.

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