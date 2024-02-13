Польща вирішила збільшити чисельність армії

Наприкінці цього року наша армія налічуватиме близько 220 000 солдатів, — міністр оборони Польщі.

У Польщі збільшиться чисельність армії до кінця цього року. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, передає TVP.

Він зазначив, що польська армія буде поступово збільшуватися.

"Наприкінці цього року наша армія налічуватиме близько 220 000 солдатів. Це число буде збільшуватися щороку", - сказав міністр оборони країни.

Також він додав, що чисельність армії дуже важлива, але не більш важлива, ніж оперативні можливості та потенціал цивільної оборони.

"Саме на це ми будемо робити ставку", - сказав Косиняк-Камиш.

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