Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Співбесіди на доброчесність з конкурсантами на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) тривають. 12 лютого таку співбесіду проходив нинішній голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) Олександр Новицький. Він очолив ДІАМ менше року тому – у червні 2023 року після того, як у березні 2023 року з посади керівника Інспекції пішов Семен Кривонос через призначення останнього директором НАБУ.

Свою кар’єру Олександр Новицький робив у тому числі й у НАЗК. У травні 2017 року прийшов на роботу до НАЗК. Під час каденції Олександра Новікова був головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК, а потім – головним спеціалістом відділу розгляду звернень з питань фінансового контролю.

У червні 2021 року почав працювати у ДІАМ. Спочатку – головним спеціалістом відділу впровадження електронних систем та сервісів Департаменту сервісних послуг. Менш ніж за рік, у жовтні 2022 року, став директором цього Департаменту. А з червня 2023 року по теперішній час – голова ДІАМ.

Слід також зауважити у контексті питань, які задавали кандидату, що він народився 1988 року у Сімферополі.

Доповідачкою з його питання була член Комісії Алла Івановська, однак більшість питань поставив Новицькому інший член Комісії – Андрій Козлов.

Як вказала Івановська, громадськість звернула увагу на значну кількість неточностей та помилок у деклараціях кандидата за минулі роки. Зокрема у 2018 році дружина кандидата набула у власність житловий будинок вартістю 1,486 млн грн. При цьому як об’єкт нерухомого майна в декларації за 2018 рік зазначалась вартість 1 486 498 грн, а у декларації за 2019 рік — вартість 1 486 000 грн. Не вказана в деклараціях за 2016-2020 роки вартість рухомого майна, зокрема щодо автомобіля Volkswagen Transporter, власником якого є тесть кандидата.

Олександр Новицький відповів, що, на його думку, там немає помилок.

Стосовно вартості будинку, який належить дружині, він зазначив, що в 2018 році після введення в експлуатацію вперше він брав відомості про вартість із технічного паспорту. В подальшому, коли він набув досвід у НАЗК, то вирішив брати інформацію із правовстановлюючого документу. В самій декларації відомості про вартість заокруглені.

Щодо вартості транспортних засобів, один з яких належить тестю – Фольксваген Транспортер, то це авто було придбане в 2013 році, згідно даних техпаспорту. Але у той період він ще не перебував у шлюбі, і угода відбувалася без його участі, а документи не збереглися. Тому він зазначив, що вартість невідома.

«З моменту тимчасової окупації Криму Ви відвідували півострів 4 рази. Поясність, будь ласка, тривалість і мету візитів», - запитала Комісія.

Олександр Новицький відповів, що відвідував свою матір, яка там проживає з 1978 року, і намагався переконати її переїхати. Але спочатку йому не вдалося це зробити. Надалі він їздив для того, щоб повідомити матері про його намір одружитися та отримати погодження. Потім він одружився і їздив з дружиною до Криму, щоб відвідати бабусю та діда кандидата. Вчетверте, у 2017 році, він їздив разом з сином, якому виповнився рік, щоб відвідати матір. Наразі матір вже переїхала до Київської області.

Надалі виникло питання щодо заступника голови ДІАМ Микити Барабаша, який має статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Олександр Новицький вказав, що за положенням про ДІАМ голова не має права призначати чи звільняти заступників. Це може робити Кабмін за ініціативою профільного міністра. Ця особа була призначена за попереднього керівника Кабміном. Коли Новицького призначили в. о. голови ДІАМ, він підняв це питання. За його словами, профільний міністр, Олександр Кубраков, погодився з тим, що це питання потребує вирішення. Сам Барабаш, за словами Новицького, заявив йому, що поки немає обвинувального вироку, звільнятися він не збирається.

Отже, Новицький перерозподілив обов’язки і відправив Микиту Барабаша у простій. За його словами, він сьогодні подав проект постанови про скорочення штатної чисельності заступників голови ДІАМ. І таким чином можна буде вирішити цю проблему.

Потім ціла низка питань стосувалася того, хто створював документи, які Новицький подавав на конкурс голови НАЗК.

«Ваша підлегла Катерина Ковбасюк вказана автором і останнім редактором Вашої автобіографії. Крім того, вона у робочий час телефонувала до секретаріату Комісії із питанням стосовно правильності поданих документів, вживаючи слово «ми». Як Ви можете пояснити це?» - запитала доповідачка.

На це Новицький сказав, що дійсно з нею знайомий, консультувався, але писав документи сам, не просив нічого робити у робочий час, і з’ясує це питання.

«Автором файлу Вашого мотиваційного листа є Костянтин Паращенко. Людина із такими персональними даними сьогодні працює у НАЗК. Крім того, він зазначений останнім редактором Вашого есе зі стратегічного бачення розвитку НАЗК», - вказали у Комісії.

«Мій особистий комп’ютер містить систему «МакОС», що не досить зручно для форматування документів», - пояснив Новицький. Оскільки він не міг оформити текст на своєму комп’ютері, він просив, аби цей працівник відформатував дані документи. «Я можу показати Комісії ці документи. Вони всі написані мною, і у них мій стиль», - зазначив кандидат.

Новицький пояснив, що будучи у НАЗК, він з Паращенко працював в одному відділі. В певний час він запропонував йому перейти у ДІАМ.

Надалі Андрій Козлов вирішив уточнити деталі, яким чином відбувалося «переформатування файлів».

На це Новицький відповів, що він працює у гугл-документах. І потреба у допомозі з’явилася, коли він завершив написання цих документів – для того, щоб відформатувати документи відповідно до вимог Комісії (розмір та тип шрифту, відступи тощо).

«Я можу надіслати Вам доступ до своєї гугл-хмаринки, щоб ви подивилися усі метадані та всю історію створення відповідних документів», - запропонував він.

Проблема, як пояснив Новицький, полягала у тому, що було встановлене обмеження на кількість символів стосовно бачення Стратегії.

На це Андрій Козлов зауважив, що тоді незрозуміло, чому колега став «автором» документа. «Якби створювали Ви – були б зазначені Ви. Він зберіг новий файл чи працював з Вашим?», - запитав Андрій Козлов.

На це Олександр Новицький зауважив, що він самостійно писав всі документи. Можливо, колега з НАЗК перейменував файл.

Надалі виникло питання стосовно періоду, в який працювала у ДІАМ дружина кандидата. Він відповів, що вона працювала у ДІАМ з 2021 року по початок 2023 року.

Крім того, Андрій Козлов поцікавився, яким чином кандидат придбав автівку за кордоном, на що Новицький надав детальні пояснення.

Далі Член Комісії Андрій Козлов також попросив кандидата пояснити, де він і родина знаходилася на початку второгнення у 2022 році (слід зауважити, що Андрій Козлов не задавав це питання іншому кандидату, по якому був доповідачем – члену ВККС Віталю Гацелюку, хоча у громадськості відповідне питання до Віталія Гацелюка було. А саме TI Ukraine вказувало, що у 2022 році нині член ВККС понад 183 дні проживав у готелі на Закарпатті «Квеллє Поляна». «Вартість однієї доби проживання в одномісному номері цього готелю коштує від 2 тис. грн, тобто загалом за цей час Гацелюк витратив понад 350 тис. грн. Тож ми б хотіли уточнити обставини, за яких та з ким кандидат проживав у готелі, і скільки йому це коштувало», - зазначили у TI Ukraine, однак відповіді під час співбесіди не отримали).

Олександр Новицький розповів, що організував виїзд родини на Захід України, а потім його родина перебувала у Польші та Німеччині до травня 2022 року. 1-2 дні вони перебували на Заході України у співробітниці ДІАМ. «Як склалася кар’єра цієї людини після того, як ситуація в Києві стала кращою?» - спитав Андрій Козлов.

На це кандидат відповів, що людина працює на тій же посаді. Єдине, що вона тепер працює у Львівській області, але ніяких підвищень їй не було. Переїзд був пов’язаний із ротацією.

«Ми маємо відомості про перетини кордону. Ви сказали, що затрималися у своєї колеги на пару днів. А Київ залишили на 2-3 день вторгнення. Чому перетин кордону Вашою дружиною зафіксовано лише 19 травня 2022 року?» - запитав Андрій Козлов.

«Це був перетин назад, в Україну», - відповів кандидат.

«А чому немає даних про перетин за кордон?» - уточнив Андрій Козлов.

«Мабуть, це питання не до мене, а до тих органів, які формують цю інформацію», - відповів Новицький.

Член Комісії Тетяна Цувіна вирішила уточнити стосовно виїздів кандидата до Криму. «У серпні 2016 року Ви були у Криму. Про що свідчать Ваші пости у фейсбуці. Чи перебували Ви на відпочинку?»

Новицький відповів, що працював у системі реєстраційної служби. «Я повідомляв своїм керівникам про намір відвідати батьків, заборон законодавчих не було. Дійсно, я тоді був з вагітною дружиною у Криму, і я зробив відповідні фотографії», зазначив він.

Кандидат вказав, що завжди запитував своїх керівників, чи може він відвідати родичів.

Стосовно того, чи були на нього спроби політичного впливу, кандидат зазначив, що деякі народні депутати приїжджали до ДІАМ, однак жодного впливу чи втручання не було.

Крім того, Андрій Козлов попросив описати, як кандидат отримав земельну ділянку у Гнідині для будівництва будинку. На що Новицький зауважив, що операції були проведені ще до шлюбу. Сільська рада виділила земельну ділянку тим, хто був учасником колишнього колгоспу.

Раніше «Судово-юридична газета» описувала кандидатуру Олександра Новицького.

Автор: Наталя Мамченко

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