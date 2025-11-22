Хто сплачує земельний податок, якщо ділянка оформлена на дитину — роз’яснення

Батьки або опікуни зобов’язані сплачувати податок за земельну ділянку, оформлену на дитину, оскільки пільг для такої категорії закон не передбачає.

Головне управління ДПС у Сумській області повідомило, що земельний податок за ділянки, які належать малолітнім або неповнолітнім дітям, нараховується на загальних умовах — а обов’язок його сплати покладається на батьків або опікунів.

Хто вважається платником податку

За Податковим кодексом, платниками земельного податку є власники земельних ділянок і землекористувачі. Тож якщо земля зареєстрована на дитину, саме вона є платником у юридичному сенсі.

Однак через те, що малолітні та неповнолітні особи не можуть самостійно виконувати грошові зобов’язання, їхні обов’язки за законом виконують:

батьки або усиновлювачі,

опікуни чи піклувальники.

Це закріплено у Сімейному та Податковому кодексах.

Хто фактично сплачує податок

Відповідно до п. 99.2 ПКУ, грошові зобов’язання дитини виконують батьки або опікуни до моменту її повноліття.

Також вони несуть солідарну відповідальність за несплату податку.

Чи передбачені пільги для дітей

Податкова наголошує: пільги зі сплати земельного податку для малолітніх та неповнолітніх дітей закон не передбачає.

Перелік пільгових категорій визначено у ст. 281 ПКУ, і дітей там немає.

На підставі чого нараховується податок

Земельний податок визначається на основі:

даних Державного земельного кадастру,

Держреєстру речових прав,

державних актів на землю,

сертифікатів на паї,

рішень місцевої влади,

інших документів, що підтверджують право власності або користування,

переліку територій бойових дій чи окупації, затвердженого КМУ.

Висновок

Земельний податок за ділянку, власником якої є дитина, сплачується на загальних підставах. Оплату здійснюють батьки або опікуни, а після досягнення повноліття — сама дитина.

